Loomisel on maailma kiireim super-elektriauto

Autotootja on lubanud sõidukit, mis suudaks kiirendada nullist 62 miilini (ligikaudu 100 km) tunnis 2,3 sekundiga. Praegune kiireim, Tesla Model S P100D suudab kiirendada nullist 60 miilini (ligikaudu 96 km) tunnis 2,4 sekundiga, kirjutab Motor Authority.

Võrreldes tavaliste sportautodega saab Elextra uuel masinal olema 4 ust ja 4 istet. Samuti lubatakse autole nelikvedu, mis saavutataks tõenäoliselt sellega, et mõlemal teljel oleks oma elektrimootor. Sarnast kere kontseptsiooni võis näha 2016 aasta autonäitusel, kus presenteeriti nelja uksega elektrilist superautot GLM G4.

Elextra taga seisab Šveitsi disainer Robert Palm, kes asutas Šveitsi disainifirma Classic Factory ning on näiteks disaininud retrostiilis sportauto Lyonheart K. Üheks mehe peamiseks inspiratsiooniks oligi Elextra loomisel kombineerida retro stiil, mida ta väga armastab ning modernne tehnoloogia.

«Idee Elextra taga oli kombineerida selged jooned, mis toovad pähe kunagised Itaalia superautod ning kombineerida need tuleviku visiooniga, mida annab edasi madal, voolujooneline ja ilus disain, saadetuna kõige arenenuma tehnoloogia poolt» ütles Palm.

Elextra autot hakkab tootma iseseisev autotootja Saksamaal, Stuttgartis, keda ei ole avaldatud. Valmistatakse ainult 100 eksemplaari. Elextra ei ole veel ka avaldanud, mis tehnoloogiaid auto ehitamisel kasutatakse või kuidas nad lubatud kiiruse plaanivad saavutada. Lubatud on ainult «kõige kõrgema taseme inseneeriat ja käsitööd» ning «parimat elektriauto platvormi maailmas» vahendab TopGear.

Elextra on öelnud, et superauto kohta avaldatakse täiendavat informatsiooni lähikuudel. Firmalt kommentaari küsinud Auto Express sai teada, et superautot ei avaldada kindlasti enne järgmist aastat.

Võrdluseks bensiinimootorite maailmast järgnevad Elextrale kiirenduselt Bugatti Veyron 2,5 sekundiga sajani, Porche 918 Spyder 2,5 sekundiga sajani, Porce 911 Turbo S 2,8 sekundiga sajani ning Lamborghini Huracán 3,2 sekundiga sajani.

Vormel 1 kiirendab nullist sajani 2,4 sekundiga.

Elextra tulevane superauto tagantvaates / Elextra