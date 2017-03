Saadikud: Eesti asugu eesistumisel võitlusse illegaalse lemmikloomaäriga

Riigikogu liikmed tõid välja, et ebaseaduslik lemmikloomakaubandus on Euroopa Liidu tasemel suur probleem – sajad tuhanded illegaalseks äriks kasvatatud kassipojad ja kutsikad peavad taluma kohutavaid kasvatamis- ja transporditingimusi.

Selline kohtlemine põhjustab riigikogulaste sõnul loomadele sageli elukestvaid tervise- või kaitumisprobleeme. «Hoolimatud veterinaarid võltsivad lemmikloomapassides andmeid vanuse kohta, et kasvatajad ja vahendajad saaksid müüa kutsikaid ja kassipoegi varem kui seaduses ette nähtud 15 nädala vanuses,» kirjutasid nad pöördumises valitsusele.

Lisaks kaasneb illegaalse lemmikloomakaubandusega erinevate haiguste risk ka inimeste jaoks: lohakuse tõttu võivad leviad zoonoosid ehk loomade ja inimeste vahel edasikanduvad haigused või nakkused, märgivad rahvasaadikud.

Saadikud rõhutavad, et kuna teema on oluline ja asjakohane paljude inimeste jaoks – 18 protsenti Euroopa Liidu majapidamistest omavad koera ja 26 protsenti kassi – tuleks Eestil eesistumise ajal võtta liidriroll ning nõuda Euroopa Liidult illegaalse kaubanduse vastu võitlemisel koordineeritud tegevust.

«Peatse eesistujamaa Eesti üks prioriteetidest on e-kaubandus ning e-teenuste turu reguleerimine. Seoses loomade online-müügi kasvuga on just e-kaubandus oluline ala, milles meie riik sillutaks innovatiivsel viisil teed illegaalse kaubandusega võitlemisel,» selgitavad nad ühispöördumises.

Seetõttu toetavad riigikogu liikmed lemmikloomade kohustuslikku kiibistamist ja registreerimist, kuna see aitab taasühendada eksinud loomi nende omanikega ning lahendada probleeme vaidlustatud omanikustaatuse puhul.

«Ainult läbi koordineeritud lähenemise saame suunata lemmikloomakaubandust ning kaitsta mitte ainult miljonite loomade heaolu, vaid ka nende kodanike oma, kelle õigused saavad kahjustatud hoolimatute seaduserikkujate poolt iga päev,» märgivad saadikud.

Pöördumisele kirjutasid alla Marianne Mikko, Monika Haukanõmm, Eerik- Niiles Kross, Andres Metsoja Eiki Nestor, Ivari Padar, Kalle Palling, Barbi Pilvre ja europarlamendi saadik Tunne Kelam.