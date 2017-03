Kinnisvaraskandaali pärast Swedbankist lahkunud tippjuht liigub tervishoidu

Tervishoiuteenustega tegeleva ettevõtte Capio nimetamiskomitee tegi ettepaneku valida Swedbanki peakontorist aasta tagasi kinnisvaraskandaali tõttu lahkunud Michael Wolf ettevõtte juhatuse esimeheks, vahendab Rootsi ärileht Dagens Industri.

Seda kinnitab ka ettevõtte välja saadetud pressiteade. Senine ettevõtte juhatuse esimees Anders Narvinger on andnud teada, et ei soovi sellele kohale uuesti kandideerida. «Mul on heameel, et Capio on oma kindel turg. Samas pärast kuut aastat ettevõtte juhina töötamist olen kindel, et ettevõttel on aeg astuda samm edasi,» märkis Narvinger pressiteate vahendusel.

Nimelt plaanib ettevõtte astuda sammu kiirema kasvu suunas - ehk laiendada oma turgu ja leida uusi ekspordimaid. Seetõttu saab Wolfi ülesandeks olema kasvustrateegia elluviimine tihedas koostöös ettevõtte tippjuhtkonnaga, märkis investeerimisfondi Nordic Capital VI Limited (mille alla Capio kuulub) juhatuse esimees Robert Furuhjelm.

Lisaks Wolfi juhatuse esimeheks nimetamisele tegi ettevõtte nimetamiskomitee ettepaneku, et teisteks juhatuse liikmeteks tema kõrval saaksid Karl Åberg ja Gunilla Rudebjer. Åberg on Zeres Capitali partner ning Rudebjer on partner ettevõttes Blomqvist & Rudebje. Zeres Capitalile kuulub ka üheksa protsenti Capio aktsiatest.

Swedbanki tegevjuht Michael Wolf lahkus ametist 2016. aasta alguses, kui said avalikuks mitme ettevõtte kõrgete juhtide kinnisvaratehingud panga klientidega, mis huvide konflikti arvestades ei ole lubatud. Enne Swedbankiga liitumist oli Euroopas krediidihaldusteenuseid pakkuva ettevõtte Wolf Intrum Justitia juht ning on varem töötanud ka Rootsi suurimas kindlustusfirmas Skandias.

Capio on asutatud 2006. aastal. Ta on peamine tervishoiuteenuste pakkuja Skandinaavia riikides, iseäranis Rootsis ja Norras, ning lisaks ka Prantsusmaal ja Saksamaal. Ettevõttele kuulub üle saja haigla ja kliiniku. Nordic Capital Fund VI on ettevõte suurim osanik, 2016. aasta septembri seisuga kuulus neile 18,8 protsenti Capio aktsiatest.