Miks maksab Stradivarius miljoneid?

Stradivari jõudis pika elu jooksul valmistada umbes 1100 keelpilli- viiuleid, vioolasid, kitarre, tšellosid. Neist umbes 550 viiulit on endiselt üle maailma kasutuses. Heas korras Stradivarius maksab ca 15 miljonit dollarit. Neid ostavad tavaliselt pangad, heategevusorganisatsioonid ja muusikapatroonid, kes laenavad neid kuulsatele viiuldajatele.

Muusikainstrumentide vahendaja Ingles & Hayday asutaja Tim Ingles rääkis Stradivariuste saladuse selgitamiseks, et Itaalia meister tabas ära õige asja. «Stradivari oskas õigesti paika panna kõva ja pehme puidu vahekorra viiuli kehas, nii et see alati vibreerib, » ütles Ingles. «Ükski tema pill pole ka täpselt ühesugune, ta alati proovis veelgi parandada nii kõla kui väljanägemist.»

Paljudel viiuldajatel, kes mängivad Stradivariusega, on selle pilliga väga isiklik ja kirglik suhe. Näiteks Saksa viiuldaja Frank Peter Zimmermann on öelnud, et Stradivarius on nagu tema keha osa. Lõuna-Korea viiuldaja Min Kym pidas oma viiulit oma hingesugulaseks ning oli sügavalt traumeeritud, kui see 2011. aastal temalt Londonis varastati. Õnneks ilmus hinnaline viiul kaks aastat hiljem jälle välja, kui asjatundmatud vargad püüdsid seda vaid 125 dollari eest maha müüa.

Tegelikkuses maksavad Stradivariused muidugi miljoneid. Näiteks hiljaaegu avastatud Stradivarius nimega New Messiah võib maksta juba pea 20 miljonit dollarit.