Mustangi omanikud kaebasid Fordi pettuse eest kohtusse

Kohtuasjas, mis algatati advokaadibüroode Hagens Bermani ja Grossman Roth Yaffa Coheni poolt, väidetakse, et konkreetne Mustangi mudel kipub ringrajasõitudel järsult kaotama kiirust ja võimsust, vahendab Carscoops. Täpsemalt puudutab kaebus käigukasti ja differentsiaalide ülekuumenemist kõrge intensiivsusega ringrajasõidu ajal, sest mõlemal süsteemil puuduvad jahutussüsteemeid.

Hagis tuuakse välja, et GT350 on Fordi poolt reklaamitud sõiduautona, mida võib viia ka ringrajale. Paljud omanikud on sõiduki ka selle teadmisega ostnud, kuid tegelikkuses pole autoga ringrajal sugugi ohtu sõita, sest ülekuumenev käigukast ja tagumine differentsiaal põhjustavad järske kiiruse kaotusi, mis suurendab õnnetuse tekkimise ohtu.

Samuti väidetakse hagis, et Fordi klienditeeninduste toimikud kubisevad ignoreeritud klientide kaebustest, kes on uskunud, et sõiduk on ringrajakõlblik ning sattunud seeläbi õnnetuse ohtu. Ülekuumenemise käes on sõidukid kannatanud väidetavalt ka väljaspool ringrada.

Juhtumiga tegelevad advokaadibürood nõuavad, et Ford hüvitaks Shelby GT350 omanikele auto täishinnas ning lisaks sellele nõutakse ka karistuslikku kahjude hüvitamist, auto väärtuse langemise hüvitamist ja autoomanikele tehtud ebaõigluse hüvitamist.

«Kui Ford turundas ja müüs Shelby GT350 mudelit, siis nad teadsid täpselt kuidas köita ringraja entusiastide tähelepanu: Ford reklaamis suurendatud jõudlusega, piiratud kogusetes müüdavat ikoonilist sõidukit, mida on seostad rallisõiduga juba generatsioone» ütles Hagens Bermani firma üks juhtidest, Steve Berman.

«Me usume, et Ford köitis inimesi teadlikult ralliauto imagoga, teades samal ajal, et ostjad ei saa seda, mida nad tegelikult tahavad.»

Ford ei ole siiani süüdistustele vastanud.

Jalopnikus tuuakse välja, et hagi sisu on siiani üpris ebamäärane ning hagis ei ole täpsustatud, millistel tingimustel kiiruse ja jõudluse kadu täpsemalt esineb. Hetkel on välja toodud ainult «suurtel kiirustel». Puudub info sellest, millistel kiirustel ja millise kiirendusega probleemid tekivad.