Soome miljardär sai ligi 80 000-eurose trahvi - kuna ei peatunud ülekäigurajal

Soome kaubanduskontserni Wihuri põhiomanik, miljardär Antti Ilmari Aarno-Wihuri ei olnud nõus trahviga, mis politsei määras talle pärast mullu mais aset leidnud seaduserikkumist, kuid peab nüüd siiski kohtu otsusel maksma ka Soome konteksti arvestades erakordselt suure summa, vahendab Ilta-Sanomat.

Iltalehti kirjutas kolmapäeval, et politsei karistas Aarnio-Wihurit seaduserikkumise eest. Ilta-Sanomat uuris välja ka põhjuse. Nimelt ei peatunud Soome suurettevõtte omaniku möödunud aasta maikuus Helsingis Stockholmi tänaval jalakäijate ülekäiguraja ees, kuigi tema kõrvalrajal olid autod seisma jäänud.

Politseile põhjendas Aarnio-Wihuri seaduserikkumist sellega, et ta ei suutnud nii kiiresti reageerida, et ülekäiguraja ees peatuda. Keegi selle tõttu kannatada ei saanud. «See tegelikult oli selline olukord, kus mitte midagi ei oleks juhtunud. Minu kõrval olev rida tõesti peatus, kuid ma ei saanud autot pidama,» selgitas Aarnio-Wihuri kolmapäeval Iltalehtile.

Kuna miljardär ei olnud nõus talle määratud trahvi maksma – väites, et see oli liiga suur –, andis ringkonnaprokuratuur asja kohtusse. Samas prokurör kinnitas Ilta-Sanomatele, et Aarnio-Wihurile määratud trahvisumma oli arvutatud täpselt sellistel alustel, nagu ta määratakse ka igale teisele, kes sellises olukorras seadust rikub.

Helsingi ringkonnakohus otsustas prokuröriga nõustuda, määrates, et miljardär peab trahvi ära tasuma 12 päeva jooksul ning selle suuruseks on Aarnio-Wihuri sissetulekut arvesse võttes 77 808 eurot. Lehe andmetel ei ole Soomes varem kelleltki niivõrd suures summas trahviraha sellise rikkumise eest välja nõutud.