Omniva on Eesti Posti uue juhi käe all igal aastal Lätis kasvu kahekordistanud

Eestist välja laienemise põhjusteks oli pakiäri, kui mahuäri, kasvuvõimalus, suurema koduturu loomine ning suurte rahvusvaheliste klientide soov käsitleda Baltikumi ühtse turuna ning tarbida teenust kogu Baltikumis.

Omniva Läti üksuse juhi Joona Saluveeri sõnul on kasvuvõimalus tänaseks juba ka selgelt realiseerunud. «Omniva äri Lätis on igal aastal kahekordistunud ja sarnane kasv on jätkunud ka tänavu esimeste kuudel,» selgitas Joona Saluveer.

Omniva kasvu Lätis ja kogu Baltikumist toetab e-kaubandus ja eriti välismaalt tellimise kiire tõus. Veebruaris avaldatud e-kaubanduse baromeeter näitab, et Läti on välismaistest e-poodidest tellimisel Euroopa riikide seas esikohal: seda teeb 82 protsenti Läti e-poodlejatest, samas kui Euroopa keskmine on 52 protsenti. Kõrge näitajaga paistavad silma ka teised Balti riigid: Leedus on see näitaja 75 protsenti ja Eestis 71 protsenti.

Esimesed 29 pakiautomaati paigaldati Lätis juba 2012. aasta novembris. «Nii nagu eestlased, võtsid ka lätlased pakiautomaadid väga kiiresti omaks. Juba järgmine aasta paigaldasime juurde 9 automaati ning laiendasime mitmeid olemasolevaid automaate,» meenutas Saluveer.

Järgnevatel aastatel on toimunud pakiautomaatide võrgustiku kiire laienemine, et kasvava e-kaubandusega sammu pidada. Ühtlasi on Omniva kasvatanud oma turuosa läbi pakiautomaatide, kui lihtsa ja mugavaima kanali, turundamise ja müügitööga.

«Praegu võib juba öelda, et pakiautomaat on ka Lätis saanud eelistatuimaks kanaliks pakkide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, mida eelistab suur osa klientidest. Seda näitab ka meie kahekordne kasv võrreldes logistikaturu üldise kasvuga, mis on ca kümme protsenti aastas,» lisas Saluveer.

Eriti populaarseks on pakiautomaadid osutunud just noorte seas, kes soovivad pakki kätte saada neile sobival ajal, postkontori lahtiolekuaegadega arvestamata ja teenindajatega suhtlemata. «Oma lihtsuse ja mugavuse tõttu saavad pakiautomaadid kahtlemata kõige olulisemaks kanaliks ka tulevikus,» ütles Saluveer.

Praegu on Omnival Lätis 85 pakiautomaati. Koos Eesti 124 ning Leedu 67 automaadiga on see suurim pakiautomaatide võrgustik Baltikumis. 2017. aastal on Omnival plaanis oma võrgustikku veelgi laiendada ja mitmekesistada, paigaldades selleks erinevat tüüpi pakiautomaate, mis vastavad piirkonna vajadustele ja teenuse kasutusele.

Nii jõutakse lähitulevikus pakiautomaatidega ka väiksematesse asulatesse ja maapiirkondadesse.