Leedu autovaraste ohver läks politsei vastu kohtusse

Aigar Palmi kindel seisukoht aasta tagasi oli mitte alustada pikki, väsitavaid ja kulukaid kohtuvaidlusi, vaid lahendada varguse ohvriks langemisega kaasnenud probleemid muudmoodi, vahendab Äripäev.

Kui Leedu relvastatud autovargad väikeettevõtja Aigar Palmi vähem kui aasta vana luksusliku BMW X5 mullu 12. veebruaril tema Tartu lähistel asuva kodu õuelt varastasid, pidi ta hakkama kohe maid jagama nii kindlustuse kui ka politseiga tema autole tekitatud kahju pärast.

Palm polnud rahul kaskokindlustuse ERGO pakutava hüvitisega (44 000 eurot, nii et auto jääb kindlustusele või 64 000 eurot, nii et romu jääb Palmile) kümne kuu eest 86 000 euroga ostetud sõiduki eest ning sellega, et politsei polnud nõus talle näitama õnnetuse dokumente.

Palm ei usu siiani, et leedukatest vargad põhjustasid tagaajamise käigus Karksi-Nuia lähistel kokkupõrke politseiautoga, pigem vastupidi.

