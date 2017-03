Vabaerakond nõuab peaministri erakonnalt Nord Streami osas selgeid vastuseid

«Eesti eelmised valitsused on väljendanud seisukohta, et Gazpromi kavandatav Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt, mille majanduslik põhjendatus on küsitav ja mille rajamine on vastuolus Euroopa Liidu energiastrateegiaga,» nimetas Vabaerakonna saadik Ain Lutsepp arupärimist majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile üle andes.

Lutsepa sõnul ei olnud 21. märtsil toimunud gaasikonverentsi järel Eesti valitsuse seisukoha tutvustamiseks kättesaadav ei peaminister Jüri Ratas ega puhkusel olnud majandus- ja taristuminister.

Avalikkusele ütles majandusministeeriumi asekantsler Ando Leppiman nii: «Eesti hinnangul ühe tarnija märkimisväärne turuosa suurendamine Euroopa Liidu gaasiturul vähendab tarneallikate mitmekesisust, suureneb turukontsentratsioon, mis mõjub negatiivselt gaasihindadele ja tänu ühest tarnijast sõltuvuse suurenemisele väheneb Euroopa Liidu energiajulgeolek.»

Lutsepa sõnul nõustuvad sellega Vabaerakonna saadikud, mistõttu nad ootavadki ministrilt selgeid seisukohti ka poliitiliselt tasandilt – seda eriti arvestades kahtlusi ja meediatõlgendusi seoses Keskerakonna poliitilise orientatsiooniga.

Vabaerakonna saadikud uurivad majandusministrilt, kas ja millal on ta osalenud Euroopa Liidu selle teemalistel ministrite kohtumisel ja muudel foorumitel ning milliseid seisukohti olete väljendanud.

Ka küsivad nad, kas ja kuidas on minister juhtinud Euroopa Liidu kolleegide tähelepanu Nord Stream 2 maagaasi transiidile läbi Ukraina ja sellega kaasnevale mõjule Ukraina majandusele ja julgeolekule ning millised on Eesti seisukohad seoses Gazpromi taotlusega lõpetada 2012. aastal ettevõtte vastu algatatud juurdlus.