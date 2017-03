Ärikinnisvara investeeringud Baltikumis langesid mullu 17 protsenti

Suurimad investeeringud tehti Leedus 430 miljoni euro väärtuses, Eesti järgnes 420 miljoni euroga ning Läti 341 miljoni euroga.

«Loodetavasti on selle aasta investeeringute summa sarnane eelmise aasta tulemustega, kuid see sõltub eelkõige suurtest tehingutest. Kui selliseid pakkumisi ei tule, siis on raske säilitada sarnast suurusjärku,» ütles Kairans.

2015. aastal ulatusid ärikinnisvara investeeringud 1,4 miljardi euroni, millest 599 miljonit eurot investeeriti Eestis, 444 miljonit eurot investeeriti Leedus ja 394 miljonit eurot Lätis.