Elektriautod ei pidurda kasvavat nõudlust bensiini järele

Nafta- ja gaasiuuringutega tegeleva konsultatsioonifirma Facts Global Energy juhtiv analüütik Cuneyt Kazokoglu hinnangul näitavad andmed, et elektriautode kasvav populaarsus ei pidurda kasvavat nõudlust bensiini järgi veel järgmise 20 aasta jooksul, vahendab Auto Express.

FGE hinnangul kasvab sõidukite arv aastaks 2040 1,8 miljardi peale, millest umbes 10 protsenti saavad olema elektriautod. See oleks suur samm edasi võrreldes praegusega, sest 2016. aastal müüdud autodest oli vaid üks protsent elektriline. Sellest hoolimata ei suudaks aga isegi sellised protsendid tekitada langust nõudluses kütuse järgi.

Kazokoglu ei prognoosi kuidas võiks elektriautode müüki mõjutada näiteks suured rahvusvahelised lepped (Pariisi lepe), kuid toob välja mitmed tehnilised ja majanduslikud takistused, mille elektriautod ületama peavad. Analüütiku sõnul tuleb vaadata elektriautode langevatest hindadest kaugemale, toonitades, et tugevad riigi poolsed stiimulid jäävad üleminekul rohelistele sõidukitele ülioluliseks. Kui Taani lõpetas 2016 elektriautode kasutamise innustamise, kukkus nende müük 80 protsenti, võrreldes varasema aastaga.

Kazokoglu tõi välja ka akutehnoloogia arengu, mis liigub küll jõudsalt edasi ja võimaldab nüüd läbida juba arvestatavaid vahemaid, kuid pole piisavalt kiire, et muuta tarbija huvi ja tuua hinnad samale tasemele bensiinimootoritega. Analüütiku hinnangul peaks aku oma mahult maksma 150 dollarit kilovati kohta, et masstootmine ennast ära tasuks. Samas isegi sellisel juhul pidavat bensiinimootoriga sarnase distantsiga aku maksma lihtsalt liiga palju.

Ka aku suuruse vähendamisel ja võimsuse suurendamisel ei tehta mehe sõnul piisavalt head tööd. Suurema distantsi jaoks on hetkel vaja ka suuremaid akusid ning need on rasked. Tootjad peavad pakkima rohkem võimsust väiksemasse akusse. Progressi kiirus selles vallas on analüütiku sõnul lihtsalt liiga aeglane.

Lõpetuseks arvab Kazokoglu ka seda, et tulevikus ei määra nõudlust bensiini järgi mitte Lääs, vaid Aasia. FGE prognooside järgi kasvab Aasias nõudlus järgmise 25 aasta jooksul rohkem kui ülejäänud maailmas kokku. Kui elektriautod ei saa Aasias populaarseks, siis ei ole ilmselt näha ka nõudluse langust bensiini järgi.