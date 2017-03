Eesti Gaas tarnib LNG-d lisaks Pihkvale ka Poolast

«Seda oleme kogu aeg öelnud, et meil on plaan ikkagi mitte ainult ühe tarnija peale jääda, vaid erinevatest kohtadest tuua. Kõikvõimalikud kohad, kus on täna võimalik LNG-d tarnida, neid kohti me kõiki täna vaatame, lähme nendega suhtesse ja proovime praktikas ka kuidas seda tuua on,» ütles Noot BNS-ile.

Poolast LNG tarnimise põhjuseks olid ka Pihkvas toimuvad ümberkorraldused. «Pihkva tehases, kust LNG peaks igapäevaselt tulema, olid ümberkorraldustööd ja meil oli praktiline vajadus seda sellel ajal saada mujalt,» ütles ta.

Nooda sõnul Poola ja Vene LNG kvaliteedilt oluliselt ei erine. «LNG enda kvaliteedil midagi häda ei ole, see peab niikuinii kindlatele kvaliteedinõuetele vastama,» ütles ta.

«Iseenesest Poolast on lihtsalt kauge tuua. Põhitarnija on Pihkva, see on selge. Täna on sealt kõige lähemal ja kiirem tuua ja LNG kvaliteet on täiesti normaalne ja kütteväärtus on kõrge, mis on Vene gaasi pluss. Põhipartner on ikka Pihkva, aga nagu tehastega ikka juhtub võib olla mingi hooldus või muu asi ning sul peab olema mujalt ka tarnida,» ütles Noot. Tema sõnul kaalutakse tulevikus ka Leedust LNG tarnimist.