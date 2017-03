Ratas põhjendas automaksu: Eesti autopark on üks Euroopa saastavamaid

Ratas tõi välja, et Eestis on Euroopa riikide hulgas üks saastavamaid sõiduautode parke. «2005. aastal oli Eesti uute autode kütuse tõhususe näitaja alusel Euroopa Liidus lausa viimasel kohal. Seetõttu on oluline meie autopargi kütuse tõhusust parandada,» märkis ta.

Peaminister lisas, et automaksu väljatöötamisel võtsid nad arvesse ka ääremaastumisega seotud probleeme, kuna vanemate autode maksukoefitsient on 80 protsenti soodsam tavamäärast.

Ta tunnistas, et mis siin salata, eks neid vanemaid sõidukeid ole päris palju just Eesti maapiirkondades, eriti äärealadel. «Selleks, et see ümberregistreerimine ei muutuks absurdseks, arvestades sõiduki turuhinda antud hetkel, ongi viidud sisse soodustus,» ütles Ratas.

Ta selgitas, et mootorsõidukite keskkonnalõivu hakatakse võtma kahel juhul: sõidukite esmaregistreerumisel või siis, kui Eestis juba see sõiduk on registris ja olemasolevate sõidukite esimesel omaniku vahetusel.

Rataselt automaksu kohta pärinud riigikogulane Mart Helme soovis teada, kas need maksud, mis sõltuvalt auto margist ja mootori võimsusest võivad ulatuda kuni 400 euroni, on samm, mis selgelt aitab kaasa ääremaastumisele. Samuti uuris ta, kas peaminister ei arva, et on silmakirjalik nimetada neid makse lõivudeks.