Nordecon ehitab Ülemiste Citysse 4 miljoniga parkimismaja

Parkimismaja esimeses etapis laiendatakse ajalooline Dvigateli tehase tootmishoone viiekorruseliseks ja 14 000 ruutmeetril laiuvaks parklaks. Öpiku maja kõrvale kerkiva, ligi tuhande parkimiskohaga parkimismaja ehitustööd on kavas lõpetada vahetult enne büroohoone teise kontoritorni valmimist 2018. aasta teises pooles, teatas ettevõte.

Mainor Ülemiste tegevjuhi Margus Nõlvaku sõnul on Ülemiste City tohutul kiirusel kasvanud ja linnaku arendajate tänane fookus on suunatud sellega kaasneva logistika korraldamisele. «Parkimismajade ehitamine on lahutamatu osa ärikinnisvara arendamisest ning linnakus tegutsevatele ettevõtetele ja külalistele mugavuse tagamine on selgelt lähiaastate üks suuremaid prioriteete,» ütles Nõlvak.

Viimati sõlmisid novembris Ülemiste City teine arendaja Technopolis Ülemiste ja Nordecon Betoon lepingu 12 000 ruutmeetri suuruse parkimismaja ehitamiseks aadressile Lõõtsa 11. Kokku lisandub tänu järgmisel aastal valmivatele parkimismajadele Ülemiste Citysse pea tuhat uut parkimiskohta.

Uus parkimismaja valmib ajaloolisse Dvigateli mehaanikamontaažitsehhi number 17 hoonesse. Samas vanas tootmishoones asub värskelt avatud restoran Juur ning peagi uksed avav Myfitness spordiklubi.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale endise Dvigateli tehase territooriumile loodud ärilinnak, milles tegutsevate ettevõtete käive on kokku üle miljardi euro. 36 hektaril on välja ehitatud 120 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus enam kui 330 ettevõttes töötab täna 8000 inimest.

Aastaks 2025 rajatakse 3000 elanikule kortermajade piirkond, ehitatakse uus lasteaia- ja koolikompleks, spordihoone, uued pargid ja kohvikud. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.