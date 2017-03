Suurpangad valmistuvad Brexiti eel Londonist lahkuma

Goldman Sachs investeerimispanganduse juht Richard Gnodde ütles, et nad kavatsevad esimese hooga ümber tõsta sadu Londonis asuvaid töökohti.

Pärast seda kui Suurbritannia lahkulöömine Euroopa Liidust on juba toimunud, kolib pank ilmselt enda peakontori Londonist Frankfurti, viies sinna umbes 1000 töökohta, vahendab Bloomberg.

Morgan Stanley president Colm Kelleher tõi välja, et nemad kavatsevad samuti töökohti Suurbritanniast välja viia. «Kindlasti ei lahku me täielikult Londonist, kuid selgelt peame me ümber kohanema,» lisas ta.

Morgan Stanley kuulab praegu maad nii Frankfurtis kui ka Dublinis, kuhu võiks luua uue panga peakontori. Pank võib Londonist ümber kolida umbes 300 töötajat.

Kolimisplaanidest on rääkinud ka teised suurpangad. Brexit kahjustab majandussektoritest enim just finantsvaldkonna ettevõtteid, kuna kaob võimalus teenindada oma kliente riigipiiride üleselt.

Peaminister Theresa May alustab ametlikult Euroopa Liidust lahkumise protsessi järgmisel kolmapäeval, 29. märtsil.

May on öelnud, et soovib lahutusega ühele poole saada enne 2019. aasta kevadele kavandatud Euroopa Parlamendi valimisi. «Ma ootan meilt võimet jõuda läbirääkimistel kokkuleppele kahe aastaga, ent võib juhtuda, et mõnede praktiliste aspektide tõttu läheb pärast seda vaja rakendusperioodi,» lausus Briti valitsusjuht Brexitit puudutades detsembris.