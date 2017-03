Efteni ootamatu mure Lätis

Protestijate väitel rikub projekt linnamaastikku, kuna on võõr­element ning samuti arvavad protestijad, et kaupluse ja lao ehitus linna sissesõidule ei too linnale kasu, kuna 120 uut töökohta võib omakorda tuua kaasa koondamisi või pankrotte teistes kauplustes.

Eile sai juhtum jätku, kui suuresti Eesti kapitalil põhinev EfTEN Capital pöördus Läti kaitsepolitseisse palvega uurida, kes on Depo kaubanduskeskuse vastase kampaania taga, kuna ettevõtte juhtkonna hinnangul võidakse seda rahastada Venemaalt.

Delovõje Vedomosti vestles Viktors Savinsiga, kes juhib ­Efteni Capitali tegevust Lätis ning kelle sõnul on kaks kahtlust. Esiteks see, et selle protestiaktsiooni tellisid konkurendid ning teine, et see on valimiskampaania ja võitlus võimu eest.

