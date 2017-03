Ossinovski alkoholi müügipiirangud võivad leebemaks muutuda

Näiteks praegune eelnõu lubab alkoholireklaamides edastada vaid neutraalset teavet, välistades inimeste näitamise, atmosfääri kirjeldamise ja lugude jutustamise. Sisuliselt tähendab see, et reklaamides võib näidata kõigest liikumatut pilti alkoholipudelist.

Majanduskomisjon aga leidis, et sellele võiks juurde lubada ka alkoholi serveerimisviisi näitamise. See tähendab, et kui praegu on reklaami lubatud lihtsalt džinnipudel, siis peagi võiks seal juures ka olla toonik ja kokteiliklaas.

«See ütleb vaatajale, et ta ei pea otse kanget alkoholi jooma, aga näitab seisvas pildis võimalusi, kuidas alkoholi kasutada saab. Sellise kompromissini me täna jõudsime,» ütles riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Tegemist on sammuga, mida alkoholitootjate liit on nimetanud joogikultuuri arendamiseks.

Lisaks nõustus majanduskomisjon jaekettide ettepanekutega, millega laideti maha praegune nõue ehitada kauplustesse alkoholi varjamiseks läbipaistmatud vaheseinad. Koka sõnul ei ole taoliste seinte ehitamine tõenäoliselt põhjendatud. «Näiteks Prismas on sellised seinad olemas, kuid alkoholi müük ei ole vähenenud,» rääkis ta.

Seinte ehitamise asemel toetab majanduskomisjon alkoholile eraldi tsooni loomist. «Alkohol peab kaupluses niimoodi eraldatud olema, et ta ei hüppa kohe poodi astudes otse silma. Kas siis tehakse alkoholile eraldi nurk või sektsioon, et sa ei pea sinna muid oste tehes tingimata sattuma,» ütles komisjoni esimees.

Kolmandana võeti arvesse alkoholimüügi piirangute pehmendamist lennujaamades ja laevades. «Seal ei tohiks müügipiirangud nii suured olla, kuna seal käivad lapsed koos vanematega, mistõttu pole seda ohtu, et nad omapäi alkoholi ostaks,» lisas Kokk.

Kokk rõhutas, et need on vaid majanduskomisjoni ettepanekud ja see ei tähenda automaatselt, et need muudatused ka seadusesse jõuaksid. Homme on aga riigikogu suures saalis eelnõu esimene lugemine, pärast mida saab 5. aprillini esitada parandusettepanekuid.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski eestvedamisel välja töötatud alkoholimüügi- ja reklaamipiirangute eelnõu tahab keelata reklaami näitemise sotsiaalmeedias, lisaks kohustab see suurpoode alkoholi muust kaubast eraldama.

Eelnõuga keelustatakse ka alkoholi välireklaam, pikendatakse kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles senise kella 21:00 asemel kella 22:00, keelatakse alkoholireklaam ajakirjade lisaväljaannete esi- ja tagakaanel ja muu sarnane.

Samuti karmistatakse müüjatele kehtestatud nõuet tuvastada alkohoolsete jookide ostja vanus. Seadusemuudatusega lubatakse kontrollostud nii alaealistele alkoholimüügi keelu täitmise kontrollimiseks kui ka salaalkoholi müügi tuvastamiseks.

Viimaks keelatakse alkoholi degustatsioonid poodides ja happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt. Samuti ei tohi alkohoolse joogi multipakendi ostmine olla soodsam kui üksiku joogi ostmine.

Eelnõu vastuvõtmisel riigikogus jõustub see täies ulatuses 1. jaanuarist 2018.