Nordica kahjum jääb alla 15 miljoni

Muuhulgas avaldas Pärl, et kuigi lennufirma oli ennustanud esimese 15 tegevuskuu kahjumiks 15 miljonit eurot, on finantstulemused paranenud ja kahjum peaks tulema väiksem. «Praeguse teadmise järgi saavutame tõepoolest parema tulemuse kui see välja öeldud arv. Pärast aprilli võite saada juba konkreetse arvu, kui oleme oma raamatupidamise lukku löönud,» avaldas lennufirma finantsjuht lootust.

Nordica teatas mullu suvel, et nende kava järgi peaks ettevõtte tänavune kahjum vähenema kuuele miljonile eurole, pärast mida võiks kahjum 2018. aastal tulla kolm miljonit eurot. «Nordica võiks 2019. aastal nulli või kasumisse jõuda,» rääkis toona majandus- ja infrastruktuuriminister Kristen Michal.