Nordica finantsjuht: airBaltic kasvab üksnes turumahu arvelt

«Air Baltic kasvab tänu turumahule. Mida meie oleme siin esimese kvartali jooksul näinud, et turgu jagub tegelikult kõigule,» ütles Pärl BNSile. «Turg kasvab üldnumbrite baasil, tänu sellele, et on rohkem, mida pakkuda ja paremate hindadega, siis lennatakse rohkem,» rääkis ta.

«Kasvatame ka turuosa, kuigi ka Air Baltic on agressiivselt oma laienemisplaane pidamas, meie keskendume oma tootele, oma turule ja näeme antud momendil positiivset efekti,» lisas ta.

Konkurentsisituatsioonis on ettevõte Pärli sõnul valmis kiirelt kohaldama oma tegevust nii hindade kui liinide osas. «Meie eesmärk pole olla odavlennufirma ja seda me oma olemuselt pole ka,» ütles ta.

«Nordica toode on teistsugune kui odavlennufirmadel. Samas me peame lähtuma turutingimustest, kui on tugev konkurents, siis loomulikult peame tegema endale olulised otsused, kas selle konkurentsiga kaasa minna või kui see pole enam majanduslikult õiguslik, siis tuleme turult ära või vähendame oma mahtusid,» rääkis ta.