Apple esitles uut iPadi ning punast Iphone 7 erimudelit

Uus punane iPhone 7 ja iPhone 7 plus on osa Apple (RED) kampaaniast, mis panustab globaalsesse AIDSi vastasesse võitlusse. iPhone 7 (RED) tuleb saadavale 128 GB ja 356 GB mäluga mudelitena. Telefoni hind algab Apple poodides 749 dollarist.

Mõlemaid erimudeleid on võimalik osta alates 24. märtsist ning kohale hakkavad nad jõudma märtsi lõpus üle 40 erinevas riigis. Värskelt avaldatud telefonid liituvad Apple (RED) tootesarjaga, mis on tegelenud AIDSi vastase võitlusega juba 10 aastat ning kogunud oma toodete müügist üle 130 miljoni dollari.

Lisaks uuele iPhone mudelile on saanud uuenduskuuri ka iPhone SE, mille mälu on nüüdsest kahekordistatud ja on saadaval 32 GB ja 128 GB mudelitena. Seadme hind algab 399 dollarist. Ka see on saadaval alates 24. märtsist.

Telefonide kõrval tuli välja ka uus madalama hinnaklassi iPad, mis on 9,7 tollise ekraaniga. iPadi 32 GB mudel koos Wi-Figa hakkab maksma alates 329 dollarist ning 32 GB mudel koos Wi-Fi ja mobiilse internetiga hakkab maksma alates 459 dollarist. Koos värskelt paljastatud iPhone mudelitega läheb ka iPad müüki 24. märtsil ning hakkab kasutajateni jõudma märtsi lõpus.