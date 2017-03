Toidupakendifirma rajab Saku valda uue 4600-ruutmeetrise tootmishoone

«Olemasoleva hoone kõrvale rajame täiesti uue, see on sama suur kui tänane, kusagil 4600 ruutmeetrit. Soetasime keskkonnainvesteeringute keskuse abiga uue tootmisliini, mille tarvis uut tootmishoonet ka ehitame, see võimaldab valmistada pudeltaarast kilet, mis on niivõrd puhas, et võib otse toiduainetega kokku puutuda,» ütles ettevõtte juhataja Marek Harjak BNSile.

«Täna moodustab eksport meie kogukäibest 77 protsenti, suurim eksportriik on Soome, siis Norra, Rootsi ja Läti. Ka uue tootmisliini toodang läheb põhiliselt ekspordiks,» märkis ta.

Tootmisliini maksumus on 1,3 miljonit eurot, millest KIKi toetus moodustas 639 000 eurot. «Detsembri lõpus on tähtaeg, kus projekt peab valmis olema,» sõnas Harjak.

Tootmishoone ehitab Astlanda Ehitus.