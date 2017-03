Riigiprokurör rahapesust: meilt ei ole abi küsitud

«Meedias kirjeldatud juhtumis ei ole Riigiprokuratuur välisriikidelt õigusabitaotlusi saanud. Tuginedes olemasolevatele andmetele, võin kinnitada, et teoreetiliselt on võimalik ka Eestis alustada kriminaalmenetlust, kuid see tähendaks paralleelmenetlusi, mida reeglina välditakse. Eesti on valmis osutama igakülgset abi välisriikidele ning õigusabipalve laekumisel oleme valmis seda täitma,» märkis Olesk.

Eelmisel aastal laekus Eesti Prokuratuurile kokku üle 600 õigusabitaotlus ning prokuratuur saatis kohtusse kokku 26 kriminaalasja, milles oli esitatud süüdistus majanduskuritegude toimepanemises, sealhulgas ka rahapesus. Kohtuotsuseid oli eelmisel aastal nendes asjades 16. Ülejäänud kriminaalasjad on veel kohtumenetluses.

Eesti pankade kaudu liigutati ligi 1,6 miljardit dollarit Venemaalt pärit kuritegelikku raha, tuvastas organiseeritud kuritegevusele ja korruptsioonile keskendunud ajakirjandusprojekt OCCRP, mille töös osalesid Postimees ja Venemaa ajaleht Novaja Gazeta. Ühisuurimise all oli operatsioon «Laundromat» ehk «Pesumasin».