Peagi saab Nordicaga ka Peterburgi lennata

Nordica finantsjuht Ahto Pärl ütles ettevõte pressiüritusel, et kuigi nad prognoosisid varem esimese 15 tegevuskuu kahjumiks 15 miljonit eurot, on finantstulemused paranenud ja kahjum peaks tulema väiksem.

«Praeguse teadmise juures oleme tõepoolest saavutamas paremat tulemust. Loodame pärast aprilli täpsete majandustulemustega avalikuks tulla,» ütles Pärl.

Nordica teatas mullu suvel, et nende kava kohaselt peaks ettevõte tänavune kahjum vähenema 6 miljonile eurole, peale mida võiks kahjum 2018. aastal olla 3 miljonit eurot- Nordica võiks 2019. aastal nulli või kasumisse jõuda, rääkis majandus- ja infrastruktuuriminister Kristen Michal.

Ahto Pärli sõnul on sel aastal kasvanud ka lennufirma reisijate arv. «Esimese kahe kuuga lennutasime 70 protsenti rohkem inimesi kui mullu.» Lisaks on kasvanud Nordica osakaal Tallinna Lennujaamas – umbes 25 protsenti lennujaama läbivatest reisijatest on Nordica kliendid.

«Meie äri iseloom on paika saanud, me teame kes me oleme ja oskame end nüüd paremini esitleda,» võttis Pärl esimesed poolteist aastat kokku.

Avab uue liini Peterburi

Nordica kavatseb sel aastal avad ka kolm uut liini. Lennud Hamburgi alustavad 16. maist ja kestavad oktoobri lõpuni. Suve lõpus avatakse Göteborgi liin, ütles Nordica kommunikatsiooni- ja turundusdirektori Toomas Uibo.

Lisaks alustab Nordica mai keskpaigas lendamist Peterburi – lend sinna kestab 50 minutit. «Peterburi on ka see koht, mis on samuti kaua oodatud,» ütles ta.

Suvel kasvab Nordica reiside arv mullusega võrreldes 33 protsenti 138 lennuni. Kokku on Nordical suvehooajal 19 sihtkohta.