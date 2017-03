Konkurent tahab Trumpi rõivabrändi Californias keelualla panna

Modern Appealing Clothing süüdistab Ivanka Trumpi selles, et ta kasutab oma isa positsiooni ära toodete turundamiseks, vahendab CNBC.

Konkurendi süüdistuste kohaselt annab ebaõiglase eelise ka see, et Ivanka abikaasa Jared Kushner töötab presidendid administratsioonis ning ka mitmed Valge Maja töötajad on kaasa aidanud kaubamärgi populariseerimisele.

«Taoline eelis on USA ja California seaduste vastane,» märkis Modern Appealing Clothing eelmisel nädalal kohtule esitatud dokumentides. Ettevõte soovib Ivanka Trumpi rõivabrändi müügi Californias keelustada.