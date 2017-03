Google astub kiireid samme reklaamiklientide tagasi meelitamiseks

Google emafirma Alphabet uuendas ka oma reklaamieeskirjades vihakõne definitsiooni, lisades sinna klauslid, mis kaitsevad sõjapõgenikke ning väldivad soo ja seksuaalse orientatsiooni solvamist, vahendab Bloomberg.

«Me teame, et reklaamijad ei taha, et nende reklaam ilmuks sisu juures, mis ei kattu nende väärtushinnangutega. Seega tänasest võtame me tugevama seisaku solvava, viha õhutava ja alandava materjali suhtes» kirjutas Google`i ärijuht Philipp Schindler esmaspäeva õhtul blogipostituses.

Uuendustega üritab Google kustutada tulekahju, mis tekkis pärast Londoni suurajalehe Timesi paljastust, et mitmed Briti brändid ilmusid Youtubes koos terrorismi ja anti-semitismi propageerivate videodega. Pärast seda tõmbasid mitmed tuntud ettevõtted oma reklaami Google´ist maha.

Kliendid saavad kaks suuremat uuendust. Esimene neist pakub uusi vaikeseadeid reklaamikampaania alustajatele, mis jätab automaatselt reklaamist välja leheküljed, mis on märgitud «potentsiaalselt vastumeelsusi tekitavaks». Teine uuendus võimaldab ettevõttetel valida spetsiifilisi märksõnu (näiteks poliitika) ja lehekülgi, mis filtreeritakse välja.

Samuti suurendab Google inimeste arvu, kes vastutavad selle eest, et reklaamieeskirjadest kinni peetakse. Ühtlasi luuakse Youtubes rohkem turvameetmeid spämmvideosid genereerivate kontode vastu.

Võib-olla, et kõige radikaalsem uuendus puudutab aga Google´i seisukohti veebisisese vihakõne suhtes. Google senised reklaamieeskirjad olid võrdlemisi tüüpilised: keelatud oli materjal, mis sisaldas ahistamist ja õhutas vihkamist rassi, religiooni ja sooidentiteedi põhjal. Nüüd lisatakse see kaitse ka «haavatavatele» rahvusgruppidele ja sõjapõgenikele. Teisisõnu lähevad nüüd vihakõne alla ka materjalid, mis mõjuvad ähvardavalt ja alandavalt teatud spetsiifilistele inimgruppidele.

Millal uuendused kasutusele võetakse, pole veel teada.

Hetkese seisuga on lõpetanud reklaamimise M&S, HSBC, RBS, Lloyds, The Guardian, Ühendkuningriikide valitsus, McDonald's UK, L'Oreal, Audi ja Havas UK kliendid - O2, Royal Mail, Domino ning BBC. Reklaamimise lõpetamist kaaluvad ka Vodafone, Barclays ja Sky.

Nii Google kui Facebook on saanud viimasel ajal rahvusvaheliselt teravat kriitikat suutmatuse pärast võidelda üha kasvava viha ja terrorismi propageeriva sisuga, mis sai alguse Donalt Trumpi võiduga USA presidendivalmistel. Mõlemad ettevõtted üritavad luua vastumeetmeid, kuid siiani pole neid peetud piisavateks. Reklaamitellijad ja suurettevõtted muutuvad samal ajal aga üha ettevaatlikumateks ning üritavad jääda välja poliitiliselt laetud konfliktidest.