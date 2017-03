Kõrged palgad söövad IKT-sektori kasumit

Liidu president Anneli Heinsoo ütles BNS-ile, et kuna IKT sektoris on kvalifitseeritud tööjõu puudus, suurendab see sektori ettevõtete tööjõu kulude kasvu ning töötajate värbamine on kulukas protsess.

«Samas on ekspordi maht kasvanud, mis omakorda nõuab investeeringuid toote- ja teenuste arendusse. Seega investeerib IKT sektor headesse spetsialistidesse ja ettevõtte arengusse. Ka müügitulu kasvab, kuid kahjuks ei ole sama kasvutrendi näha kohaliku turu teenuste hindades,» lisas ta.

Statistikaameti andmetel vähenes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori kogukasum 2016. aasta neljandas kvartalis 46,7 protsenti 28 miljonile eurole.

IKT sektori müügitulu oli neljandas kvartalis 886,2 miljonit eurot, mis on 4,6 protsenti rohkem kui 2015. aasta samas kvartalis.

Keskmine tööga hõivatute arv IKT sektoris oli neljandas kvartalis 21 635, aastaga on keskmine hõivatute arv kasvanud 1395 inimese võrra.

Sektori palgakulud on aastaga kasvanud 4,4 protsenti 104,8 miljoni euroni.