Munatootja sai uue juhi

Sapožnin soovib uues ametis kinnistada Eggo kaubamärki, panna Eesti inimesed eestimaiseid mune eelistama ning tuua Eestis poelettidele täiesti uudsed munatooted.

Ettevõtte põhifookuses on 2017. aastal tooteinnovatsioon ja uute innovaatiliste toodete turuletoomine, meeskonna tugevdamine ning kasumlik munamüük seoses üldise munaturu ületootmisega. Ettevõtte 2017. aasta käibeks prognoosib Sapožnin 8 miljonit eurot.

«Üks väljakutseid on panna Eesti inimesed ostma Eesti muna, sest kodumaise tootjana on päris keeruline võistelda importmunade madala hinnaga ja sellest tuleneva survega,» sõnas Sapožnin.

Tema hinnangul on tarbija harimise osas suur töö ära teha kõigil kodumaistel munatootjatel, et inimesed ei otsiks ainult kõige odavamat hinda, millega tavaliselt jaekaubanduses on müügil mitte-Eesti munad, vaid eelistaks eestimaiseid mune ja oskaksid lugeda munal olevat templit, kus on muna päritolumaa kirjas.

Vladimir Sapožninil on pikaajaline ja edukas töökogemus erinevates toiduainetööstuse ettevõtetes. Ta on olnud kaheksa aastat Cola Cola müügi- ja turundusdirektor Eestis, Leedus, Soomes ja Venemaal; Allied Domecq Spirits & Wine Eesti tegevjuht, Saku Õlletehase müügidirektor, NP Foods Group kommertsdirektor Lätis. Enne tööleasumist Dava Foods Estonia juhatuse esimehena oli Sapožnin Fazer Eesti müügidirektor.

DAVA Foods Estonia on Eesti suurim munatootja, kes toodab aastas kokku umbes 65 miljonit kanamuna. DAVA Foodsile kuulub Tallinna külje all Lool Eesti suurim farm kaheksa kanalaga, milles hetkel on kokku 250 000 kana.