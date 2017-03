Keskklassi pere on nagu väike maffia

Esiteks peab Simmo sõnul teadvustama, et juurde on tekkinud nii palju olemise viise ja kultuure, mida tasub arvestada ka kinnisvara müügi puhul, kirjutab Äripäev.

Teiseks on kliendid konfliktis iseendaga, sest nad ei taha tunnistada, et neil ei lähe enam nii hästi, kui läks 10 aastat tagasi.

«Praegu ma näen natukene seda, et pered on riigist eemaldunud ja see soosib inimeste suhtlemist rohkem kaardipanijate kui riigiga,» ütles Simmo, märkides, et heade kliendisuhete võti on mõista, miks inimesed teevad selliseid valikuid, nagu nad teevad. Loe pikemalt Äripäevast.