Rail Baltic nörritab metsaomanikke

Kuigi on spekuleeritud, et Rail Balticu trassile jäävate maadega käib kõva hangeldamine ning nupumehed püüavad muidu ebahuvitavaid maatükke kokku osta lootuses neid riigile edasi müües hõlptulu teenida, välistab maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja Merje Krinal selliste plaanide perspektiivikuse, kirjutab Äripäev.

Ta selgitas, et ümberkruntimisega on võimalik saada oma kinnistu väärtuses riigimaad ehk sisuliselt pikendada endist maatükki ära võetud tüki võrra teisest otsast. See, et omanikult ostetakse ära kogu maa, on pigem erand väga väikeste kinnistute puhul.

Suurimad maaostjad Rail Balticu trassikoridoris on olnud metsafirmad, kes on ostnud maid kokku nii eraisikutelt kui ka teistelt ettevõtetelt. Krinali sõnul avaldavad eraomanikele suured metsaettevõtted üle Eesti pidevalt väga suurt survet metsade müümiseks, sõltumata Rail Balticu trassist. Loe pikemalt Äripäevast.