Sester tahab eesistumise ajal kaasajastada ELi käibemaksusüsteemi

Sester kohtus täna Malta kolleegi Edward Sciclunaga, et jagada eesistumise kogemusi ning arutada rahandusvaldkonna tähtsamaid teemasid ja Eesti prioriteete. ELi eesistuja on praegu Malta.

«Eesti jaoks on eesistumise ajal kindlasti prioriteetsed ELi käibemaksusüsteemi kaasajastamine ja 2018. aasta eelarve läbirääkimiste edukas lõpetamine,» ütles minister.

«Eesistumise päevakord sõltub aga palju ka sellest, kui kaugele Malta oma aruteludes jõuab. Kuigi oleme Maltaga väikesed riigid, kes on sel aastal esimest korda eesistuja rollis, soovime selle läbi viia professionaalselt,» lisas minister.

Lisaks on rahanduministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov varem öelnud, et Eesti võiks lisaks käibemaksusüsteemile tõsta pildile veel mitmeid maksuteemasid, millest ehk olulisim on see, kuidas maksustada internetihiiglasi nagu Facebook just seal riigis, kus nad tegutsevad.

Lisaks võiks Eesti alustada diskussiooni, kuidas kasutada blockchain-tehnoloogiaid (eesti keeles plokiahel), et kaotada käibemaksupettused, leidis Jegorov.

Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja esimest korda 2017. aasta teises pooles ehk 1. juulist kuni 31. detsembrini. See tähendab, et Eesti juhib EL-i liikmesriikide vahelisi kõrgetasemelisi ja ekspertasemel kohtumisi.