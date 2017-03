Google kaotab äärmusluse tõttu massiliselt kliente

Marks & Spencer, McDonald's UK ja Lloyds on ühed paljudest brändidest, kes on lõpetanud Google'ile kuuluvatel lehekülgedel reklaamimise, tuues välja põhjusena kartuse, et nende reklaam võib ilmuda vägivalda või viha õhutavate materjalide juures, vahendab Business Insider.

Reklaamist loobumised said alguse pärast seda kui meediagrupi Havas Suurbritannia haru loobus reklaamimisest koos kõigi oma klientidega, kelle hulka kuulusid O2, Royal Mail, Domino ja BBC. Havasi otsus järgnes Timesi uurimisele, mille käikus paljastati, et mitmed Googles reklaamitavad brändid toetasid tahtmatult ekstremismi, ilmudes lehekülgedel, mis sisaldasid viha õhutavat sisu.

Timesi raporti järgi ilmusid reklaamid mitmete terroristlike organisatsioonide poolt toodetud Youtube videode juures, kelle hulka kuulusid näiteks ISIS ja neonatsirühmitus Combat 18. Üks Mercedese reklaam ilmus ISISt pooldava video juures, mida vaadati 115 000 korda.

Google on tunnistanud oma hiljutises blogi postituses, et nad võiks tõesti teha paremat tööd, veendumaks, et reklaam ei ilmuks viha õhutava materjali juures.

Hetkese seisuga on lõpetanud reklaamimise M&S, HSBC, RBS, Lloyds, The Guardian, Ühendkuningriikide valitsus, McDonald's UK, L'Oreal, Audi ja Havas UK kliendid - O2, Royal Mail, Domino ning BBC. Reklaamimise lõpetamist kaaluvad ka Vodafone, Barclays ja Sky.