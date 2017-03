Apple'i järgmine vallutus: firma tahab läbi murda liitreaalsusega

Pärast 2011 aastal Apple peadirektoriks saamist on Apple'i juht Tim Cook propageerinud mitmeid tehnoloogiaid, nende hulgas iseliikuvaid autosid ja interneti televisiooni. Samas ei ole mitte ükski tehnoloogia suutnud teda nii erutada nagu liitreaalsus, kirjutab Bloomberg.

Cook on võrrelnud liitreaalsuse potentsiaalset mõju nutitelefonide tekkega. «Me hakkame kogema liitreaalsust iga päev. See saab täielikult osaks meist, just nagu söömine,» ütles Cook eelmisel aastal.

Hetkel töötab Apple mitme liitreaalsuse seadme kallal, millest üks on näiteks wifi kaudu iPhonega ühenduvad prillid, millega oleks läbi telefoni võimalik kuvada oma vaateväljale filme, kaarte ja palju muud. Selliste prillide tulekuni läheb küll veel aega, kuid erinevad liitrealsust toetavad iPhone funktsioonid võivad saabuda juba üpris peatselt.

Investorid, kes ootavad kannatamatult Apple järgmist suurt läbimurret, tunnevad Cooki pühendumuse üle liitreaalsuse vallas ainult head meelt. Mitmed Apple plaanidega kursis olevad inimesed on öelnud, et ettevõtte kindlaks sihiks on nüüd liitreaalsuse tehnoloogia massideni toomine. Cook ja tema meeskond näevad selles parimat viisi kuidas Apple võiks domineerida järgmist tarkade vidinate põlvkonda ning hoida tarbijad endaga seotuna.

Anonüümseks jääda soovinud allikad ütlesid, et Apple on kokku pannud meeskonna, mis ühendab nende parimaid riist- ja tarkvara veterane ning lisab samas ka mitmesugust välistalenti. Grupp, mida juhib väidetavalt endine Dolby Laborite juhtivtöötaja, sisaldab endas insenere, kes töötasid Oculuse ja HoloLensi virtuaalreaalsuse peakomplektide kallal ning samuti ka mitmeid Hollywoodis töötanud digitaalefektide spetsialiste.

Liitreaalsus on virtuaalreaalsuse vähem tuntud sugulane. Siiani on virtuaalreaalsus saanud rohkem tähelepanu, sest see loob kasutaja ümber täiesti teistsuguse reaalsuse, mis pakub suurt huvi mängutööstusele. Sellest hoolimata on jäänud virtuaalreaalsuse seadmed nagu Oculus ja HoloLens siiani pigem nišitoodeteks. Apple usub, et liitreaalsuse seadmeid oleks lihtsam müüa, sest need ei ole kasutajatele nii ümbrusest ära lõikavad.

Eduka liitreaalsuse seadme ehitamine ei saa olema aga sugugi lihtne ülesanne, isegi mitte sellisele firmale nagu Apple. Praegused liitreaalsuse prillid on kas liiga vähese jõudlusega või liiga suured ja kohmakad. Apple peab aga looma midagi kerget ja võimast.

Suurus ei saa olema aga ainuke väljakutse. Isegi kui enamuse tööst hakkab ära tegema prillidega ühendatud Iphone, siis informatsiooni kuvamine prillidele hakkab nõudma märkimisväärselt energiat. Seega peab edasi arenema ka akutehnoloogia. Samuti ei hakka tehnoloogia läbi lööma siis kui kasutajatele ei pakuta huvitavaid ja kasulikke rakendusi nagu liitreaalsusele orienteeritud meediasisu, mängud ja sotsiaalmeedia.