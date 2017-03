EASi uus juht astus esmaspäeval ametisse

EAS-i nõukogu valis Ivaski üksmeelset EAS-i juhtima tänavu veebruaris 69 kandidaadi seast. «Alo Ivaski kui tippjuhi tasakaalukus ja sihikindlus on kindlasti need omadused, mida EAS täna vajab,» ütles toona EAS-i nõukogu esimees Erki Mölder.

«Enne meeskonnaga koostööd alustamata on veel raske öelda, kuidas me täpselt EAS-iga edasi läheme, aga minu soov on jätkata suunda kasvatada EAS-ist toetuste jagaja asemel ettevõtluse kompetentsikeskus,» märkis Ivask peale ametisse valimise otsust.

Ivask juhtis eelnevalt Eestis ja Lätis ehitus- ja kodusisustuskaubamajade võrku Kesko Senukaid, endise nimega Rautakesko. Ivask alustab tööd neljaks aastaks sõlmitava töölepingu alusel 20. märtsil.

EAS-i eelmise juhatuse esimehe Hanno Tombergi kutsus EAS-i nõukogu oma kohalt tagasi pärast president Toomas Hendrik Ilvese ettevõtte OÜ Ermamaa rahatagastuse skandaali puhkemist.