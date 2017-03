Abe: Saksamaa ja Jaapan peavad juhtima võitlust vabakaubanduse eest

«Saksamaal ja Jaapanil on üks ühisosa: meie riigid on saavutanud edu tänu kaubandus- ja investeeringuvabaduse eelistele,» ütles Abe rahvusvahelise laada CeBIT avamisel Hannoveris. «Jaapan, mis kasvas tänu vabakaubandusele ja investeeringutele, tahab olla koos Saksamaaga avatud süteemide kaitsja.»

Oma kõnes nimetas ta Euroopat ja Jaapanit «poolteks, kes hindavad inimõigusi ja kaitsevad demokraatiat.»

Läinud nädalal kohtusid Saksa ja Jaapani juhid USA uue administratsiooni esindajatega. Saksa kantsler Angela Merkel külastas USA presidenti Donald Trumpi Washingtonis, Abe aga kohtus USA välisministri Rex Tillersoniga, kes on esimesel ametlikul ringreisil Aasias.

Merkeli ja Abe pühapäevastes esinemistes Trumpi nime ei mainitud, kuid tema mõjule vihjasid ilmselgelt sagedased protektsionismiohu mainimised, märkis ajaleht.

«Ajal, mil me peame võitlema paljude inimestega kaubandusvabaduse, avatud piiride ja demokraatlike väärtuste eest, on hea märk, et Saksamaal ja Jaapanil ei ole vaja üksteisega võidelda,» rõõmustas Angela Merkel.

G20 rahandusministrite kohtumisel Baden-Badenis 17.-18. märtsil oli vabakaubanduse küsimus üks komistuskive. Keskpankade juhid ja rahandusministrid ei kirjutanud lõppavaldusse kohustust võidelda igasuguste protektsionismiga.

USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles pärast kohtumist, et see küsimus ei olnud piisavalt pakiline.