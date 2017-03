Fotod: kohus arutab, kas Tootsi tuulepargi eraldamine oli ebaseaduslik riigiabi

Möödunud aasta detsembri alguses otsustas vabariigi valitsus eraldada Tootsi Suursoo ala Eesti Energiale mitterahalise sissemaksena ettevõtte aktsiakapitali suurendamiseks. Kinnistu maksumuseks määrati 4,1 miljonit eurot. Tuuleenergiaettevõtted on selle otsuse kohtus vaidlustanud, märkides, et kinnistu tegelik maksumus oleks turutingimustel kolm kuni 4,5 korda suurem.

Postimees kirjutas 16. veebruaril, et kui seni on nii riik kui ka Eesti Energia ise apelleerinud sellele, et Tootsi tuulepargi maa hinna määras sõltumatu kinnisvaraekspertiis, mida omakorda kinnitasid sõltumatud audiitor- ja advokaadibürood, siis on nad unustatud mainida, et dokumendi peal on ekspertiisi tellijana must valgel kirjas Eesti Energia AS ise.

Riigi otsuse eraldada Tootsi Suursoo tuulepargi rajamiseks Eesti Energiale 4,1 miljoni euro eest on kohtus vaidlustanud Nelja Energia gruppi kuuluvad tuuleenergia ettevõtted VV Tuulepargid OÜ, OÜ Aseriaru Tuulepark, OÜ Pakri Tuulepargid, Hanila Tuulepargid OÜ ja Nelja Energia AS, lisaks Eesti Elekter AS ning AS Raisner ja Hans Teiv. Viimane on muuhulgas ka tuuletehnoloogia liidu juhatuse liige.

Vaidluses Eesti suurimat tuuleenergia tootjat Nelja Energiat esindav Soraineni büroo vandeadvokaat Allar Jõks on varasemalt öelnud, et Eesti valitsus on lihtsa otsuse ees - kas üritada Suursoo ala ükskõik mis tingimustel Eesti Energiale «mängida» ja pidada aastaid kohtuvaidlust või teha riigimehelik otsus ja tühistada valitsuse korraldus kehtetuks ning panna maatükk enampakkumisele.

Nii rahandusministeerium kui Eesti Enegia on olnud seisukohal, et valitsus ei ole oma otsusega seadust rikkinud, kõik on toimunud õiguspäraselt ning lisaks on Eesti Energia juba viis aastat tegelenud ka Tootsi tuulepargi ala arendamisega.

Ka on Eesti Energia seisukohal, et tuuleenergiaettevõtjate kaebuse taga on mure vähenevate tuuleneergiatoetuste pärast, mis juhtuks siis, kui Eesti Energia Tootsi tuulepargi valmis ja tööle saaks.

Kinnistule plaanib Eesti Energia rajada 2020. aastaks hinnanguliselt mitusada miljonit eurot maksva ja umbes 150-megavatise võimsusega tuulepargi. AS Eesti Energia kavandatav Tootsi tuulepark moodustab tuuletehnoloogia liidu hinnangul 54 protsenti kogu Eestis kavandatud tuuleparkide mahust.