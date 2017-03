Maja müük võib sõltuda energiamärgisest

Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või nende osadel, mis on soetatud peale 1. jaanuari 2009. Märgise olemasolu peab tagama hoone omanik ja märgis kehtib kümme aastat, siis on vaja seda uuendada.

Energiamärgis on vajalik selleks, et kinnisvara ostja teaks, millised hakkavad tulevikus olema tema kulutused soojusele ja elektrile. Energiamärgis võimaldab ka võrrelda hoone energiatarvet teiste sarnaste hoonete omadega, aidates leida energiasäästlikumat varianti.

Paraku pole paljudel kodudel siiani seda märgist. Põhjuseks on asjaolu, et energiamärgise arvutamiseks on tarvis teada erinevaid hoone kohta käivaid andmeid, kuid nende hankimine takerdub mitmete takistuste taha.

Ühelt poolt teeb energiamärgise saamise keeruliseks tänane olukord, kus kõikides korterelamutes ei ole korteriühistut, kust võiks kulude kohta adekvaatset informatsiooni saada. See pilt muutub küll 2018. aastal, mil korteriühistu vorm muutub kohustuslikuks.

Teiselt poolt on märgi saamiseks tarvis teostada erinevad uuringud, et hoone seisukord välja selgitada ehk tuleb teha erinevaid kulutusi märgise taseme väljaselgitamiseks.

Energiamärgise saamiseks tuleb koguda andmeid maja sisekliima ja hoone kasutamise sageduse kohta, seejärel arvutatakse hoone kohta käiv energiamärgis ning sageli antakse ka üldiseid soovitusi energiatõhususe parandamiseks.

Vanade puumajade ja maakohas asuvate korterite hinnad on aga sageli üsna madalad ja inimesed ei soovi ette võtta täiendavaid kulutusi märgise saamiseks, samuti puuduvad vahendid hoone seisukorra parandamiseks.

Ostjad on üha teadlikumad

Praegused koduostjad tunnevad kindlasti suurt huvi tulevaste küttearvete suuruse kohta ja mõtlevad läbi kõik uue koduga seotud kulud. Seepärast panustavad kinnisvaraarendajad üha usinamalt uute elamute energiasäästlikkusse. Olemasolevatele hoonetele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgist väljastav ettevõtja.

Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija. Kui ehitus on lõpetatud, annab ehitaja energiamärgise hoone omanikule üle koos muu ehitust puudutava dokumentatsiooniga.

Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav või olemasolev kinnisvara.

Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved ning seda kõrgem on kinnisvara väärtus. Seega peaks energiamärgis igati kaasa aitama sellele, et koduostjad tunneksid huvi eeskätt energiasäästliku kinnisvara soetamise vastu.