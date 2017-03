Lamborghini andis kiusatusele järele

Tõsi, Genfi autonäitusel avaldas autotootja 470kilovatise võimsusega Huracan Performante. Auto kiirendab nullist sajani vähem kui kolme sekundiga ning auto tippkiiruseks on märgitud 320 kilomeetrit tunnis. Sarnaselt teiste Lamborghinidega on ka sel neljarattalisel kaks istet ning salongis nõnda vähe ruumi, et sinna mahuks parima tahtmise korral vaid üks väike poekott, kirjutab Äripäev.

Uruse kontseptsioon avaldati tegelikult juba viie aasta eest, ent toona jäi asi seisma ning nüüd, mil inimesi on tabanud linnamaasturite hullustus, pole paremat aega ettevõttel vanalt ideelt tolm maha pühkida.

1980. aastate lõpus tuli autotootja välja millegi sarnasega, ent toona oli neljarattaline mõeldud pigem militaarkasutuseks ega osutunud lõppkokkuvõttes kuigi populaarseks. Loe pikemalt Äripäevast.