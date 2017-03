Lennufirma põhjendab reisijate vähesust halva ilmaga

«Möödunud kuul olime sunnitud Kärdla lennuväljal valitsevate kehvade ilmastikuolude tõttu tühistama kolm lendu Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal ja ühel korral tuli meil ka Kärdla lennuvälja kohale jõudes pealinna tagasi pöörduda, sest ilma järsk halvenemine ja nähtavuse kadumine ei võimaldanud lennukil seal kahjuks maanduda,» tõdes Rene Must. Ta täpsustas, et lendude ilmastikuoludest tingitud tühistamised Kärdla suunal on lennuettevõtte peamiseks murekohaks.

Nimelt on Kärdla lennuväljale kehtestatud oluliselt rangemad ilmastikust tulenevad miinimumnõuded lennukite maandumiseks, põhjuseks lennuväljal puuduv piloote abistav täppismaandumise seade (ILS). Kuressaare lennuväljal, kus on vastavad seadmed paigaldatud, ei esine ka lennuettevõttel ilmastikuoludest tingitud lendude tühistamisi.

«Puuduv täppismaandumise seade põhjustab kahjuks teatud ilmastikuolude korral nagu tihe ja madal udu, ebamugavusi nii meile lendude teostamisel Kärdlasse kui eelkõige lennureisijatele, kes ei saa täie kindlustundega selles lennusuunas lennupiletit endale soetada,» võttis Transaviabaltika esindaja lühidalt kokku Kärdla lennuväljal puuduvast seadmest tulenevaid ebamugavusi nii ettevõttele kui reisijatele.

Veebruaris kasutas Transaviabaltika teenindatava Saartelennuliinide lende kokku 1438 reisijat. Kuressaare suunal vastavalt 1009 ja Kärdla suunal 429 lendajat.

Möödunud aasta juunikuu lõpust, mil saartevaheline lennuühendus taastus, kuni detsembrikuuni kasutas Leedu firma Transaviabaltika teenindatava Saartelennuliinidega kiiret õhutranspordi võimalust Haapsalu linna jagu rahvast ehk 13 067 lennureisijat.