USA aktsiaturgude kiire tõus tekitab muret

Nobeli majanduspreemia võitnud Shiller ütles, et kauplejaid kütkestas toona «uue ajastu lugu», mille keskmes on tehnoloogilised muutused – interneti ajastu algus oli USA ettevõtete äritegevuse ümber defineerinud ning muutnud traditsioonilised aktsiaturu suhtarvud iganenuks, kirjutab Äripäev.

Täna on see faktor aga poliitiline: Donald Trump ja tema plaan vähendada makse ja regulatsioone ning alustada suuri infrastruktuuri investeeringuid.

«Need mõlemad on revolutsioonilised ideed,» ütles Shiller, kes on tuntuks saanud sellega, et andis enne tehnoloogia- ja kinnisvaramulli lõhkemist mitmeid hoiatusi. «Seekord on saabunud «Suur Juht». Idee on selles, et kõik on muutunud.» Loe pikemalt Äripäevast.