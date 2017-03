USA rahandusminister tõrjus reaktsioone G20 kohtumise lõppjäreldustele

Mnuchin ütles, et minevikus kasutatud sõnastused on «irrelevantsed».

«Ajalooline sõnastus ei olnud asjakohane ja mis oli asjakohane, oli see, milles me grupina kokkuleppele jõudsime - «tugevdada kaubanduspanust meie majandustesse» ning «teha jõupingutusi üleilmse liigtasakaalutuse vähendamiseks, et edendada kõikehõlmavust ja erapooletust ning vähendada ebavõrdsust»,» ütles Mnuchin. Tema sõnul võtab see kokku teemad, mida G20 ministrid kahe päeva jooksul "grupina" arutasid.

Ministrid loobusid varem päeval lõppdokumenti lisamast protektsionismivastaseid lubadusi ning kava võidelda kliimamuutuse vastu pärast seda, kui Washington keeldus lubadustele alla kirjutamast.

Allikate sõnul ei suutnud USA delegatsioon lubadustele alla kirjutada, kuna neid poldud Washingtonist vastavalt instrueeritud.

Aktivistide sõnul on kliimapunkti lõppsõnast väljajätmine tagasilöök keskkonnakaitsjatele, Trump on teinud ettepaneku vähendada tunduvalt rahastamist keskkonnateemadesse.

Ministrite ebaõnnestunud kokkuleppele reageeris Prantsusmaa jahmatusega. «Ma kahetsen, et meie arutelud täna ei suutnud jõuda rahuldava kokkuvõtteni,» ütles Prantsuse rahandusminister Michel Sapin.

Kui USA on ähvardanud välismaiseid tootjaid karmide impordimaksudega, siis Prantsusmaa «lükkab tagasi kõik ühepoolsed protektsionistlikud meetmed», lisas Sapin.