Swedbank:investeering metsa on igati meie pensionikoguja huvides

Hindasime kõiki laekunud pakkumisi väga põhjalikult ja mitme nurga alt.

Birdeye meeskonda eristas investeerimisstrateegia, kus metsa kiirest maharaiumisest, vaid tootlus tekib aastate jooksul. Birdeye Capital paistis kõige tugevamalt silma ka võimega ostetud kinnistuid kasumlikult realiseerida - Birdeye Timber Fund 1 on kokku müünud ca 10 protsenti ostetud kinnistute väärtusest keskmiselt üle 15 protsenti suuruse tootlusega.

See tähendab, et kasum ei kajastu vaid metsamaa ümberhindluses paberil, vaid ka reaalsetes ostu-müügitehingutes. See julgustas tegema otsust investeerida Swedbankis pensioni kogujate vara Birdeye novembris avatud teise fondi. Tänaseks ongi Swedbank investeerinud uude fondi koos mitmete teiste investoritega.

Kontrollime pidevalt kõikide pensionifondidest tehtud investeeringute olukorda, sealhulgas investeeringut Birdeye Timber Fund 2te. Oleme uurinud fondi kõiki kinnistute ostulepinguid ning valikuliselt laseme jooksvalt hinnata ka ostetud kinnistute väärtust.

Siiani ei oleBirdeye tehtud investeeringutele kontrollide tulemusena midagi ette heita. Seega saame täna täie vastutustundega väita, et Birdeye Capitali tehtud penisonivara investeeringud on hästi hoitud ja raha nende poolt mõistlikult paigutatud.

Meie hinnangul võidab Eesti metsandus sellest tervikuna, kui turule siseneb uusi tegijaid, kes turul konkurentsiolukorda positiivselt mõjutavad.