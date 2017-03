Elisa: internet läheb kolm korda kiiremaks

«Nelja nädala pärast on Harjumaal 90-95 protsenti Elisa 4G võrgust teise sageduskihiga kaetud, mis lubab klientidele pakkuda senisest kuni 3 korda suuremaid interneti kiiruseid,» ütles Elisa juhatuse liige Toomas Polli.

«Arvestades mobiilse interneti mahtude meeletut kasvu viimasel aastal, mis peegeldub nii klientide kasutamisharjumuste arengus ning lemmikrakenduste tarbimissageduses on 4G võrgu tihendamine ja teise sageduskihi rajamine loogiline samm ning see ei jää sugugi viimaseks – Harjumaale on plaanis mõnda piirkonda ka kolmanda sageduskihi lisamine. Elisa eesmärgiks on turule tuua 5G internet ning erinevate sageduste ühendamisega liigume uue tehnoloogia turule toomise suunas,» lisas ta.

Polli sõnul on teise sageduskihi jaotus üle kogu piirkonna ühtlane ning aluseks on võetud reaalne kliendikasutus ehk et igal pool, kus on vajadus, siis seal ka 4G võrk tihedamaks muudetakse. Kui hetkel on Elisa 4G võrk 800 MHz sagedusega, siis teine kiht tuleb valdavalt 1800 MHz-ga ja kolmas kiht 2600 MHz-ga.

«Hetkel ulatuvad Harjumaal ühe kliendi arvestuses teoreetiliselt kiirused kuni 75 ja reaalselt kuni 50 megabitini sekundis. Teise sageduskihi lisandudes saame rääkida aga kiirustest, mis teoreetiliselt ulatuvad kuni 225 ja reaalselt umbes 175 – 200 megabitini sekundis. Kolmanda kihi puhul on vastavad näitajad juba 375 ja reaalselt terminali olemasolul kuni 350 megabitti sekundis,» lausus Polli.

Harjumaal saavad teise sageduskihi enamus Elisa 4G võrgu tugijaamadest ning kolmas sageduskiht lisandub üksikute sektoritena laiali üle Harjumaa. Kõige rohkem tuleb kolmandat sageduskihti Viimsi ja Muuga piirkonda.

Eelmise aasta viimastel kuudel kattis Elisa teise 4G sageduskihiga 50 protsenti Tallinna linnast. Käesoleva aasta esimeses pooles kaetakse 4G teise sageduskihiga ka ülejäänud Tallinna territoorium.