Kaheksa nippi ettevõtjatele, kuidas Eesti sünnipäeva «krattida»

Ehk olete juba märganud, et mida aeg edasi, seda rohkem on meedias juttu Eesti Vabariigi 100 juubeliga seotud algatustest. Neid on juba sadu ja tekib üha juurde. Ennustan, et üsna pea, juba aprillist hakkab EV100ga seotud teemade osakaal vaikselt suurenema nii üleriigilise kui kohaliku meedia tasandil, ning varjutama kõik muu. Kusjuures üsna pea hakkab juubelisündmuste kaja kostuma ka väljapoole sinimustvalgeid riigipiire ja haarama välisturgude publikut. 2017. aasta alguseks võib prognoosida, et kui sinu tegevus ei ole otsapidi seotud EV100 programmiga, jääd sajandi suurima tähelepanu alt lihtsalt välja.

Koolitades igapäevaselt Eesti ettevõtjaid ja turundajaid, olen aeg-ajalt ääri-veeri uurinud, kas ja kuidas nad EV100 juubeliks valmis on ja kas sajad nii Eestis kui väljaspool toimuvad sündmused ka nende turundusplaanidesse mahuvad. Seni olen saanud pigem kõhklevaid vastuseid. On jäänud mulje, et küllap mahuks, kui vaid mahutada oskaks.

Niisiis näen endal kui turunduskogemusega inimesel väikest vastutust püüda ettevõtjaid sobitamisküsimustes ergutada.

Esimeseks. Alustada tasuks ehk lihtsaimast: minna koos ettevõtte juhtkonna ja turundustiimi meeskonnaga EV100 veebilehele, sirvida nii kingitusi kui ürituste kalendrit. Et äkki tekib lähedasem ja emotsionaalsem suhe mõne konkreetse algatusega. Kui tekib, tasuks korraks vaadata peale omaenda sihtrühmadele, toodetele ja eesmärkidele ning kaaluda võimalikke integreerimisviise.

Näiteks kui olete Kagu-Eesti palkmajade tootja, võiks teid samahästi huvitada nii teie naabruses turismi elavdamise eesmärgil ellukutsutud üritused, kui ka miks mitte kusagil Saksamaal või Prantsusmaal toimuvad Eesti kontserdid ja näitused. Esimesel juhul võiksite olla abiks ürituste viitade meisterdamisel ning sisuga täitmisel, teisel juhul saaksite ehk kaasa mõelda oma kliendiürituse ajastamiseks kontserdiga ning oma parimatele või uutele klientidele piletite kinkimisele. Miks mitte lasta Arvo Pärdil, Ott Leplandil või mõnel lahedal Eesti mudilaskooril omale Pariisis teed rajada!

Teiseks. Üks olulisi analüüsikohti teie jaoks lisaks huvitava ettevõtmise leidmisele on kindlasti ka sisemine koostöö ürituste kaaskorraldajatega ning veendumus, et antud üritus püüab kaasata maksimaalselt huvigrupid, meedia, jne. Küsige neilt kindlasti detailset meediaplaani või aidake see neil ise koostada ning ellu viia!

Kolmandaks. Kui te midagi emotsionaalselt ja koheselt köitvat ei leia, ärge kaotage lootust: te võite ise vajaliku sündmuse luua. Kujutlegem, et olete seesama ekspordinäljas palkmajade valmistaja ning tulete välja oma kingitusega Eesti Vabariigile. Kinkides riigile näiteks 100 ilusat viita, mis paigutataks enim reostatud või hooldamata looduslikult või kultuurilooliselt atraktiivsesse kohta koostöös firmadega, kes võtavad järgmisel 4 aastal vastutuse külakorda need paigad puhtad ja hooldatud hoida. Saate selle aktsiooni kaudu tähelepanu, uusi kontakte ja kindlasti jääks need viidad teie kingitust veel aastateks meenutama.

Neljandaks. Turunduslikeks eesmärkideks ei pruugi olla vaid teenuste ja toodete müüki toetavad tegevused. Üha enam on Eesti ettevõtete murekohaks tööjõu leidmine ja olemasolevatele töötajatele unistuste töökeskkonna loomine.