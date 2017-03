Mis ettevõte on TV3 ära ostnud Providence Equity Partners?

Oma 28 aastase ajaloo jooksul on ettevõtte, õigemini ettevõtte hallatavad erakapitalifondid, investeerinud 160 ettevõttesse ning investeerimisportfelli maht on 50 miljardit dollarit. Teiste hulgas on ettevõtte portfelli kuulunud ka tuntud muusikatööstusettevõte Warner Music Group, millest tänaseks on siiski väljutud.

2007. aastal üritas Providence välja osta telekomigigandi Bell Canada emafirma BCE, mille eest pakkus 51 miljardit dollarit. Toona oleks tegemist olnud kõigi aegade suurima ettevõtte väljaostmistehinguga ehk börsilt minemaviimisega investeerimisfondi poolt. Tehingut siiski ei toimunud.

Erakapitalifondid ei ole reeglina avalikud ning investoriteks igaüks ei saa. Samas on need fondid ka lõpliku tähtajaga, mis tähendab, et fond peab mingi aja pärast ka investeerimisest väljuma ehk teisisõnu omandatud ettevõtte taas (kasuga) maha müüma.

Toon siin näiteks meile hästi tuttava Skype'i, mille erakapitalifirma Silver Lake ostis internetioksjonifirmalt eBay-lt 2009. aastal. eBay ise võttis eestlaste kaasasasutatud ettevõtte üle 2005. aastal, aga ei suutnud seda mitte kuidagi kontserni jaoks kasulikuks muuta ehk nagu moodsas keeles öeldakse – sünergiat ei tekkinud.

Nii müüski eBay 2009. aastal Skype'i Silver Lake'le, kes hindas ettevõtte väärtuseks siis 2,92 miljardit dollarit. Pärast omandamist võttis erakapitalifirma ette restruktureerimise, mille käigus vahetati vaikselt välja peaaegu kõik üksuste tippjuhid.

Kogu protsessi tulemusena muutus Skype'i finantsolukord märkimisväärselt paremaks ning kaks aastat hiljem müüs Silver Lake ettevõtte 8,5 miljardi dollari eest ehk kolm korda kallimalt tarkvaragigandile Microsoft.