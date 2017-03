Kõuts: viie aasta pärast võiks Eesti lipu all sõita 35 kaubalaeva

«Eesti lipu all sõitva kaubalaevastiku taastamisest on pikalt räägitud, aeg on nüüd see ära teha,» ütles Kõuts Merevaate konverentsil «Mereriik Eesti – väljakutsed ja võimalused». «Viie aasta pärast võiksime siis näha nii Eesti kaide ääres kui ka maailmameredel 30-35 kaubalaeva. Sellega suurendaksime ka oma riigi territooriumi ja teeksime Eesti maailmas rohkem märgatavaks.»

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson märkis omakorda konverentsi raames peetud paneeldiskussioonis, et Eesti on ajalooliselt tugev mereriik, kuid laevandussektoril on veel arenguruumi ning mereriigi staatuse kinnistamiseks on kindlasti vaja taastada Eesti lipu all sõitev kaubalaevastik.

«Varasemalt Eesti lipu all sõitnud kaubalaevad on tänaseks siirdunud teiste riikide lippude alla, mis ei soodusta kuidagi meie laevandussektori arengut. Samas on selge, et Eestil on potentsiaali olla praegusega võrreldes oluliselt suurem mere- ja laevandusriik. Uus valitsus on võtnud enda üheks südameasjaks Eesti lipu all sõitva kaubalaevastiku taastamise,» rääkis Kadri Simson.

Kõutsi sõnul pole kaubalaevastiku teke pelk spekulatsioon, vaid naaberriikide kogemuse põhjal realistlik ootus. «Läti kogemusest teame, et pärast vastavate eelduste loomist oli kahe aastaga nende kaubalaevastikus 20 alust,» märkis ta.

Tallink Grupi juhatuse aseesimehe Andres Hundi sõnul tähendab Eesti lipu all sõitvate laevade arvu suurenemine ka üha rohkemat tunnustust Eesti meremeestele. Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juhatuse esimees Jüri Lember lisasid omakorda, et iga töökoht merel loob täiendavat lisandväärtust ka maal nii ettevõtluse arengu kui töökohtade näol.

Valitsus toetas märtsis majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni esitatud laevandussektori ettepanekuid Eesti lipu all sõitva kaubalaevastiku tekkeks ning andis ülesande regulatsioon ministeeriumite koostöös täpsemalt välja töötada.

Ettepanekud kaubalaevade Eesti lipu alla toomise soodustamiseks hõlmavad Eesti laevandussektorile suunatud maksu- ja majanduskeskkonna muutmist. See puudutab nii laevapere liikmete tulumaksu, sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksu määrade muutmise võimalusi kui ka laevandusettevõtetele tulumaksu alternatiivina tonnaažimaksu sisseviimist.