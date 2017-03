Ekspert: MTG müüs Balti ärid hea hinnaga

«12-kordne EBIT näitab seda, et eelmine omanik müüs firma väga hea hinnaga ära,» ütles Lithuanian Business Confederationi maksukomisjoni juhatuse esimees Dubnikovas.

«Teisest küljest vaadatuna tahtis Providence Balti ärisid väga osta, sest oli nõus maksma mitmekordset EBIT-it. See oli tähendusega ost. Finantspoolelt vaadatuna küsis MTG head hinda ning Providence maksis seda,» ütles Dubnikovas.

Tehingu alusel on Balti ettevõtete väärtus 115 miljonit eurot, mis on võrdne 12-kordse 2016. aasta EBIT-iga. Tehing peab saama konkurentsiametite heakskiidu.

Dubnikovas märkis, et tehingu põhjalikuks hindamiseks peaks vaatama, kui stabiilne on olnud MTG eelnevate aastate EBIT ning kas 2016. aasta tulemus on tavapärane. Balti äride EBIT-i tulemusi pole MTG raportites eraldi välja toodud.

2016. aasta lõpus ostis Providence ka Läti ja Leedu mobiilioperaatorfirma Bite investeerimisfirmalt Mid Europa Partners. Bite'il on Leedus ja Lätis 1,58 miljonit era- ja äriklienti ja see on Balti riikide üks suuremaid mobiilioperatoreid. Dubnikovas ei välista kahe mobiilioperaatorfirma ning äsja ostetud tele- ja raadiokanalite ühinemist.

Providence Equity Partners püüdis eelmisel aastal osta Eesti telekomifirmat Starman ja Starmani Leedu telekomifirmat Cgatesi, kuid tehing ei toimunud.