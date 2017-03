Eesti on segatud ulatuslikku rahapesu juhtumisse

2015. aasta septembris Prantsuse riigiprokuratuuri algatatud eeluurimine avastas laiaulatusliku ja suuremahulise rahapesuvõrgustiku, mille tegevusulatus hõlmab kuut ELi liikmesriiki (Taani, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Läti ja Leedu) ja kahte väljaspool Euroopat asuvat maksuparadiisi (Hongkong ja Singapur).

Keskkriminaalpolitsei pressesindaja Helen Uldrichi sõnul viidi Eestis menetluse raames läbi mitmeid läbiotsimisi ja tehti koostööd info kogumisel. Lisaks keskkriminaalpolitsei erinevatele üksustele oli kaasatud veel politsei- ja piirivalveameti teabehaldusbüroo.

«Läbiotsimised nii ettevõtetes kui eraisikute juures leidsid aset 31. jaanuaril,» täpsustas ta ja lisas, et Eestis kedagi juhtumiga seoses vahi alla ei võetud.

Uurimist alustasid prantslased Prantsuse finantsinspektsiooni ja Euroopa komisjoni avaliku rahastuse peadirektoraadi vihje peale. Eurojust ja Europol koostöös vastavate riikide kohtute ja uurijatega alustasid kriminaaluurimist, mille eesmärgiks oli ulatusliku rahapesuvõrgustiku tegevuse paljastamine.

Kriminaaluurimine algatati kahes asjas. Esmalt uuriti Prantsusmaalt alguse saanud ja juhitava rahapesuvõrgustiku tegevust. Teine süüdistus oli seotud illegaalse veebimängurlusega, mille eesmärgiks oli maksudest kõrvale hoidumine rahapesu abil.

Nüüdseks on uurimine jõudnud sellesse etappi, kus asutused saavad öelda, et uurimise all olevas juhtumis on alates 2009. aastast peale pestud raha 200 miljoni euro väärtuses ning saamata jäänud maksude summa küündib kolme miljoni euroni.