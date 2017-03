Tallinna Sadam hakkab taotlema veeteede tasude langetamist

«Konkurents on väga tihedaks läinud, ka sadamate vahel. Me väga jälgime sadamatasusid,» ütles Kalm täna toimuval merenduskonverentsil. «Üks komponent, mis on väga tähtis, on veeteede tasud, kus me peame riigiga läbirääkimistesse astuma,» sõnas ta.

Veeteede tasude osas on Eesti Kalmi sõnul väga konkurentsist väljas. «Meil on ühine huvi reederitega seda asja lahendada. Meil on oma ettepanek sahtlis valmis ja kavatseme seda riigiga arutama minna,» rääkis ta.

Mis puudutab sadamatasusid ja kaubaäri, siis seal sadam Kalmi sõnul juba hinna hinnadiferentse teeb, vastavalt laevade tonnaažile. «Reisijateveo puhul peame kliente võrdselt kohtlema, siin paindlikkuseks konkurentsiseadus palju võimalusi ei anna,» sõnas ta.

AS-i Tallink Grupp juhatuse aseesimehe Andres Hundi sõnul maksab Tallink aastas Eesti riigile maksudena üle 100 miljoni euro. Sadamatasudeks läheb sellest 25 miljonit, veeteede tasuks 5 miljonit, ülejäänud on Hundi sõnul riigimaksud. «See panus pole mitte pisike,» märkis Hunt.