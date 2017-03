E-riigihangete osakaal on erakordselt kõrgeks kasvanud

«Eesti on Euroopa Liidus esirinnas e-hangete korraldamises ning järgmisel aastal minnakse täielikult üle elektroonilistele riigihangetele,» ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Möödunud aastal korraldati kokku 10 343 riigihanget. Elektroonilised riigihanked moodustasid üle 90 protsendi hangete koguarvust, kasvades aastaga kümme protsenti. Riigihangete arv vähenes aastaga kolm protsenti ehk 300 võrra.

«Riigihangete korraldamine keskse riigihangete registri kaudu tagab, et teave korraldatavatest riigihangetest jõuab paremini ettevõtjateni üle Eesti. Hea meel on, et rahandusministeeriumi juhitud uue riigihangete registri arendus edeneb jõudsalt, luues hankijatele ja pakkujatele uuenduslikud lahendused riigihangete läbiviimiseks ning hangetel osalemiseks,» kirjeldas minister.

Keskmine pakkujate arv elektroonilises menetluses on kõrgem, kui riigihangete registri väliselt elektroonilise menetluseta korraldatud riigihangetes. 2016. aastal oli keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihangetes 3,7 ja elektroonilise menetluseta riigihangetes 2,6.

«Ootame väga, et käesoleval aastal jõustuks uus riigihangete seadus,» ütles riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane. «Uue seaduse jõustumisel väheneb hankijate töö- ja ettevõtjate halduskoormus, kuivõrd seadus loob hankijatele ja pakkujatele tänasega võrreldes paindlikumad võimalused hangete läbiviimiseks. Eesmärk on lihtsustada e-hangete menetlust ja neis osalemist.»

Hangetest 16 protsenti hinnati pakkumusi majandusliku soodsuse alusel, ülejäänud juhtudel hinnati pakkumusi madalaima hinna alusel. Hangetest kuus protsenti sisaldas ka keskkonnahoidlikke tingimusi.

Vaidlustuskomisjonile 2016. aastal esitatud 262 vaidlustusest võeti menetlusse 183 vaidlustust, millest rahuldati kolmandik. Kokku vaidlustati eelmisel aastal 186 hanget.

Kokku on veebruari alguse seisuga sõlmitud 2016. aastal alustatud hangete tulemusena 12 051 hanke- ja raamlepingut 3514 erineva pakkujaga. Lepingu sõlminud pakkujatest 13 protsenti olid suurettevõtted ja 87 protsenti olid väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.