Finnair: Helsingi lennujaama streik läheb maksma miljoneid

Soome rahvusliku lennufirma teatel kaotavad nad tänase Helsingi lennujaama töötajate neljatunnise streigi tõttu miljoneid eurosid, vahendab Yle. Streik algab kell 15 täna pealelõunal.

«Need on väga kõrged kulud ja kõige kahetsusväärsem on see, kui palju reisijaid peab selle pärast kannatama,» nentis Manti Väätäinen-Pereira Finnairi kommunikatsiooniosakonnast.

Finnair andis kolmapäeva pealelõunal teada, et peab tänase streigi tõttu tühistama üle 90 siseriikliku ja Euroopa-sisese lennu. Ärajäetud lennud mõjutavad 6500 reisijat. Väätäinen-Pereira sõnul sõltub täpne kahju suurus sellest, kui palju reisijaid nad suudavad teistele lendudele ümber tõsta.

Kolmapäeval ütles Helsingi lennujaama teenindavat personali ühendav ametiühing, et nad ei ole nõus selle pakkumisega, mis riiklik lepitaja Minna Helle neile välja käis. Ametiühingu sõnul on kompromissettepanek liigselt nende tööandja Airpro kasuks koostatud.

Lisaks Airpro töötajatele, kes aitavad lennukeid Helsingi lennujaamas teenindada, on lubanud solidaarsuselt streigiga kaasa minna ka lennujaam klienditeenindajad, turvatöötajad, toitlustajad ja pagasiteenindajad.

Ametiühingu sõnul ei ole nad rahul nende palgatingimustega, mis nende tööandja neile välja on käinud, kuna Airpro palgapakkumine on märksa madalam, kui maksavad teised samas sektoris tötöavad ettevõtted oma töötajatele.

Airpro on riigiomanduses oleva lennujaama operaatori Finavia tütarfirma.